RIFIUTI. Blitz nella “Terra dei fuochi”, sequestri e sanzioni

Azione congiunta nella ‘Terra dei Fuochi’ alla quale hanno partecipato la Stazione Carabinieri Forestale di Pozzuoli insieme alle polizie locali di Calvizzano, Marano, Villaricca, Qualiano, alla Polizia Municipale Ambientale di Napoli e al Raggruppamento Campania dell’Esercito. In campo 8 equipaggi, per un totale di 23 unita’ che hanno controllato 4 attivita’ imprenditoriali (di cui 2 sequestrate) 12 persone (di cui 4 sanzionate) e contestate violazioni amministrative per circa 7 mila euro. In particolare, a Marano di Napoli e’ stata sequestrata un’officina meccanica perche’ priva di autorizzazioni e di certificazioni per la gestione dei rifiuti speciali nonche’ per immissione di fluidi industriali in fogna; nella stessa erano stoccati un rilevante quantitativo di rifiuti pericolosi, tra cui 40 radiatori usati, e 2 barili con oli esausti privi di tracciabilita’. Un’altra officina e’ stata sequestrata perche’ il titolare esercitava abusivamente la professione e due sanzionate per difformita’ rispetto alle licenze sanitarie, occupazione abusiva di suolo pubblico, gestione irregolare dei rifiuti e omissioni nella compilazione del registro rifiuti speciali, compromettendone la corretta tracciabilita’; una e’ stata anche segnalata all’autorita’ comunale per l’adozione del provvedimento di chiusura dell’attivita’.