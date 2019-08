RIFIUTI. Gli operai della Senesi in rivolta dal sindaco: “La nuova ditta non dà garanzie”. GUARDA IL VIDEO

MONDRAGONE (Maria Assunta Cavallo) – Operai della “Senesi” in rivolta dal Sindaco Virgilio Pacifico per il cambio ditta, così come si evince da un video arrivato in redazione.

L’addio della Senesi e l’arrivo di una nuova ditta, la Isvec che tra qualche giorno si occuperà dello smaltimento dei rifiuti, ha scatenato la rabbia di un gruppo di operai, che negli uffici comunali hanno contestato al Primo Cittadino la scelta della nuova società, che a parere loro, non darebbe valide garanzie per il futuro. A nulla sono serviti i tentativi del Sindaco di placare gli animi anzi, di contro gli operai hanno chiesto l’intervento della Prefettura di Caserta.