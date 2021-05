Ripopolare il borgo senza abitanti. PIETRAMELARA lancia l’iniziativa “casa a 1 euro”

PIETRAMELARA – Anche Pietramelara, definito anche il “borgo senza abitanti“, ha deciso di lanciare l’iniziativa delle “case a 1 euro“, allo scopo di rivitalizzare e ripopolare gli antichi quartieri medievali.

Come si legge nel bando del Comune di Pietramelara, paese in provincia di Caserta in Campania, i proprietari delle case nel centro del paese (anche fatiscenti e/o pericolanti) che intendono cedere i loro immobili possono aderire all’iniziativa comunicando al Comune la loro disponibilità alla vendita delle abitazioni al prezzo simbolico di un euro. Allo stesso modo, gli acquirenti possono manifestare il loro interesse all’acquisto e alla ristrutturazione delle case a disposizione.

Chi compra una casa a 1 euro a Pietramelara ha l’obbligo di: pagare le spese connesse al regolare passaggio di proprietà del bene; perfezionare la stipula del contratto di compravendita con il venditore e costituire la polizza fideiussoria a favore del Comune, dell’importo di 5 mila euro, entro 3 mesi dalla comunicazione ufficiale di assegnazione dell’immobile; predisporre e depositare presso l’Ufficio Tecnico del Comune il progetto di ristrutturazione, risanamento conservativo e riqualificazione dell’immobile acquisito, entro e non oltre un anno dalla stipula del contratto di compravendita con il venditore; iniziare i lavori entro e non oltre 2 anni dalla data di acquisto dell’immobile.

Il Comune, invece, si impegna a: svolgere il ruolo di portatore principale degli interessi pubblici relativi alla valorizzazione del centro storico e di garante del rispetto delle clausole previste; raccogliere e selezionare le manifestazioni di interesse e fornire alle parti interessate chiarimenti e supporto; predisporre ed approvare gli atti di assegnazione degli immobili; garantire la piena legittimità dell’investimento immobiliare e velocizzare le pratiche burocratiche autorizzative; prevedere apposite agevolazioni comunali sugli immobili rientranti nel progetto.