MARCIANISE – Rogo nella notte nell’edificio abbandonato tra via Legnano e via Varese che ospitava una scuola. Diversi i rifiuti dati alle fiamme. Sul posto sono arrivati i vigili del fuoco allertati dai residenti allarmati per la presenza di bombole di gas all’interno della struttura. Sul posto anche i carabinieri. Si tratta di una zona che ospita extracomunitari i quali usano l’edificio come alloggio.