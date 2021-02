CASERTA – Rischio neve a bassa a quota a Caserta e provincia. La Regione ha infatti diramato l’allerta meteo fino alle 23.59 di domani. Il Comando di Polizia Municipale ed il Nucleo Comunale di Protezione civile del Comune si sono già attivati per l’eventuale spargimento di sale sulle strade che potrebbero essere interessate dalle nevicate e dalle gelate. Resta monitorata la situazione del Volturno in piena, date le abbondanti piogge persistenti previste per domani.