RISSA DELLA VIGILIA all’Anfiteatro: sconto di pena in Appello per tre, I NOMI

I magistrati partenopei hanno accolte le richieste di concordato e riformulato le pene

SANTA MARIA CAPUA VETERE – Dieci anni e otto mesi di carcere è l’esito stato dell’accoglimento delle richieste di concordato avanzate alla sesta sezione della Corte di Appello di Napoli riguardo le 3 pronunce di condanna in primo grado a carico di altrettanti imputati, accusati di tentato omicidio e lesioni gravissime, a coinvolti nella rissa della vigilia di Natale, 2023, in piazza Adriano, di fronte l’Anfiteatro Romano, a Santa Maria Capua Vetere.

Riformulate le pene in 3 anni e 4 mesi per Cristian D’Ambrosio (4 anni e 2 mesi in primo grado) e Giovanni Barracano (4

anni e 2 mesi); 4 anni di reclusione per(4 anni e 6 mesi).

Nella medesima vicenda sono stati coinvolti Massimiliano Barbato e Vittorio Merola che hanno patteggiato incassando rispettivamente 3 anni di reclusione per Barbato e 3 anni e 2 mesi per Merola.

I cinque giovani si scagliarono contro due fratelli albanesi prima all’interno del bar Juiss, poi all’esterno del locale. Ad avere la peggio fu il più giovane dei germani, di soli 16 anni. Il ragazzo fu colpito quattro volte al torace con un oggetto a punta. Fu ricoverato e gli venne asportata la milza.