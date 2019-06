Rissa e caos al Campania per le scarpe da 300 euro: chiude per motivi di sicurezza Jd Sports - CasertaCE

MARCIANISE (red.cro.) – Non finisce il caos intorno al Jd Sports e alla vendita delle Yeezy Boost scontate fino a 200 euro, un’offerta davvero allettante per gli amanti di questa scarpa, visto che alcuni modelli possono raggiungere e superare quota 700 euro.

Dopo le prime immagini di questa mattina (QUI LE FOTO), sono dovute intervenire le forze dell’ordine per placare l’onda di ragazzi, molti dei quali hanno passato la notte all’interno del parcheggio del centro commerciale, arrivata alle porte del negozio.

La sede casertana della nota catena sportiva inglese è stata chiusa per motivi di sicurezza. Durante l’attesa per accaparrarsi le famigerate scarpe, alcuni ragazzi hanno innescato una rissa dettata da superamenti in fila e tentativi vari, placata fortunatamente dagli uomini della sicurezza. Sul posto sono giunti sia i carabinieri che la polizia e per motivi di sicurezza e ordine pubblico. Il punto vendita JD riaprirà direttamente domani.