CASERTA – Due casertani sono stati denunciati per rissa dai carabinieri della stazione di Ponza, in provincia di Latina. La lite, scatenata da futili motivi, ha provocato il coinvolgimento di altre tre persone dell’isola: quattro hanno fatto ricorso alle cure mediche del locale poliambulatorio poichè rimaste ferite. Le lesioni riportate sono state giudicate guaribili in una settimana.