Rissa finisce in sparatoria a pochi metri dalla sede della Croce Rossa: ferito un uomo. Indagini a tutto campo

MONDRAGONE Sparatoria avvenuta sul viale Marechiaro, la notte scorsa, tra venerdì e la giornata odierna. Erano circa le due quando all’esterno di un noto locale e a pochi metri dalla sede della Croce Rossa, una rissa è finita in sparatoria. Le notizie sono frammentarie, ma pare che alcuni ragazzi siano andati in soccorso di una donna malmenata dal proprio compagno in evidente stato di ubriachezza. L’uomo vistosi alle strette e consapevole di quello che stava compiendo, ha reagito con le mani contro uno dei soccorritori per rimanere ferito da un colpo da arma da fuoco.

Sul luogo dell’accaduto oggi hanno operato gli uomini della Questura per tutti i rilievi del caso e per risalire alla identità dei giovani.