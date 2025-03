RISSA IN PIAZZA. Condannati in due, ma supersconto sulla multa da pagare

NON DIMENTICARTI DI SEGUIRE CASERTACE NELLA COMMUNITY WHASTAPP

MADDALONI – La Corte di Cassazione ha annullato parzialmente la sentenza della Corte d’Appello di Napoli, riducendo la pena per Michele Iannello e Michele Di Carlo, condannati per rissa, resistenza a pubblico ufficiale e lesioni. La Corte ha ritenuto illegittima la multa di 2.500 euro inflitta per il reato di rissa, in quanto superiore al massimo consentito dalla legge.

I due erano stati condannati per aver partecipato a una rissa a Maddaloni nell’aprile 2016, in cui se l’erano date di santa ragione, e anche per aver opposto resistenza alla polizia. La Cassazione ha dichiarato inammissibili le accuse riguardanti la motivazione della sentenza e l’applicazione di cause di esclusione della punibilità.

Tuttavia, ha accertato che la multa per il reato di rissa era troppo alta, rispetto ai limiti previsti. Per questo motivo, la pena è stata ridotta a cinque mesi di reclusione e 50 euro di multa per ciascun imputato.