Rissa in una pizzeria di S.MARIA C.V.: 13 denunciati

S.MARIA C.V. – Sono 13 i denunciati per aver inscenato una violenta rissa, ieri sera, in una pizzeria di Santa Maria Capua Vetere, in piazza Giuseppe Mazzini A scontrarsi un gruppo di avventori, a loro dire scontenti del servizio di ristorazione, e alcuni dipendenti del locale, prima all’interno dello stesso, poi all’esterno.

4 dei rissosi hanno riportato delle lievi lesioni provocate da schiaffi, spintoni e calci, refertate dal personale dell’ospedale Melorio di Santa Maria Capua Vetere con un paio di giorni di prognosi.

Sul posto alcune volanti del locale commissariato di Polizia.