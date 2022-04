Rissa in via Garibaldi con mazze e acido, paura per i passanti

TEVEROLA – Rissa in strada con mazze e acido. É accaduto giovedì mattina in via Garibaldi a Teverola. Un’accesa discussione tra due uomini: un imprenditore e con molta probabilità un suo dipendente. Secondo quanto riferito dai presenti in zona alla base della discussione ci sarebbe stato un problema economico. Urla, spintoni uno attacca e l’altro incassa fino a quando è spuntata una bottiglia di acido ma sembrerebbe con la sola intenzione di intimidire l’imprenditore. Solo dopo qualche minuto alla vista dei passanti l’assalitore è ritornato in se e si è allontanato esattamente come ha fatto la vittima.