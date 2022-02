CASTEL VOLTURNO – Una vera e propria rissa quella avvenuta qualche sera fa nel ristorante di un noto stabilimento balneare sul litorale domizio, come si evince dal video che pubblichiamo in calce all’articolo. Coinvolti i proprietari ed alcuni clienti. Alla base sembrerebbe esserci la non osservanza delle norme anti-contagio. In queste ore il video sta spopolando sul famoso canale social “TikTok”.