Violenta rissa tra giovanissimi, svolta per uno degli indagati

MACERATA CAMPANIA – Primo passo importante per un minore, R. N., di Macerata Campania nella vicenda giudiziaria che l’ha coinvolto e per la quale pende procedimento penale presso la procura del tribunale dei minori di Napoli. Il giovane, era rimasto coinvolto in una violenta lite avvenuta nell’estate del 2020 quando, per qualche sguardo di troppo nei confronti di una coetanea, alcuni minori, aggredirono violentemente quattro ragazzi che rimasero feriti e dovettero ricorrere alle cure mediche in ospedale. sul posto, intervennero i carabinieri che identificarono solo alcuni dei soggetti presenti tra cui anche l’indagato. I ragazzi aggrediti presentarono formale querela all’autorità giudiziaria per le lesioni subite. A seguito, di avviso di conclusione delle indagini preliminari, il legale del giovane, avvocato Salvatore Gionti, ha presentato memoria difensiva con cui ha contestato l’assunto accusatorio e le prove raccolte, nonché la valutazione giuridica in termini di concorso nel reato. La Procura, accogliendone le argomentazioni, ha stralciato la posizione del giovane chiedendo l’archiviazione del procedimento a suo carico.