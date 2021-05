Ritrovato un arsenale rubato nell’agro aversano. Era nascosto negli anfratti di un centro storico

SAN CIPRIANO D’AVERSA – Erano nascoste in anfratti del centro storico di Montesarchio, difficilmente raggiungibili, ma in un’indagine della polizia municipale sono state scoperte. Armi e munizioni erano state rubate tempo fa a San Cipriano d’Aversa. Un arsenale composto da un fucile, munizioni di grosso calibro, coltelli a serramanico e altre munizioni, nascosti in nicchie e trovati seguendo i movimenti di un pregiudicato napoletano che da un po’ di tempo si e’ trasferito nel centro caudino. L’uomo e’ stato denunciato per detenzione illegale di armi e munizioni e per ricettazione. Le indagini sono ancora in corso per verificare se siano coinvolte altre persone nell’occultamento dell’arsenale e per capire a cosa fossero destinate quelle armi.