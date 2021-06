Rocambolesco inseguimento a MONDRAGONE. Golf blu scappa dai Carabinieri, ma si schianta

MONDRAGONE (Maria Assunta Cavallo) – Rocambolesco inseguimento avvenuto alle 10.30 di questa mattina di una pattuglia dei Carabinieri nel tentativo di acciuffare il conducente di una Golf blu. Secondo alcuni testimoni, sembrava davvero la scena di un film poliziesco.

Un inseguimento iniziato dalla Domiziana e terminato in Via Maggiore Boccucci, zona San Nicola quando l’inseguito perdendo il controllo del suo veicolo, ha impattato contro un’auto proveniente dal senso di marcia opposto. L’uomo è stato poi fermato e condotto in caserma.