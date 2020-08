CASERTA – Ancora un rogo di sterpaglie e rifiuti nella citta’ di Caserta; e’ il terzo in pochi giorni. L’incendio, con un densa nube nera, si e’ sviluppato nel primo pomeriggio nel quartiere periferico di Centurano, in una zona si campagna nei pressi della superstrada Maddaloni-Santa Maria Capua Vetere; il fumo ha raggiunto anche qualche casa. I Vigili del fuoco di Caserta hanno impiegato alcune ore per spegnere il rogo.