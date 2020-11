Rogo appiccato al deposito di abiti usati. Smascherato grazie alle videotrappole per l’abbandono dei rifiuti

SANTA MARIA A VICO – Ancora cittadini colti sul fatto grazie alle “videotrappole” e regolarmente sanzionati.

Continua a dare i suoi frutti l’azione messa in campo dall’assessorato all’Ambiente, in collaborazione con il



Comando di Polizia Municipale, per contrastare lo sversamento abusivo di rifiuti. Le multe sonostate elevate in via Pensierino Pesce (zona campo sportivo), parcheggio “Botteghelle” e viaCimitero.

Sempre attraverso il sistema di videocontrollo – attivo da tempo – è stato individuato e

denunciato l’autore materiale del rogo appiccato nel tardo pomeriggio di oggi al deposito di abiti

usati al parcheggio Botteghelle.

“La nostra amministrazione – ha precisato il sindaco Andrea Pirozzi – intende proseguire e

intensificare i controlli per tutelare il nostro territorio e, soprattutto, quella parte sana della nostra

comunità che da sempre rispetta le regole”.

Ma contro questo intollerabile fenomeno il Comune scenderà in campo con una doppia azione:

“La repressione – spiega l’assessora Anna Cioffi – sarà, infatti, affiancata da nuovi progetti

di sensibilizzazione ambientale rivolti in primis ai più

giovani. Non possiamo vanificare gli importanti risultati raggiunti con la raccolta differenziata in

questi anni, ma dobbiamo cercare di educare i nostri giovani perché siano di esempio per tutti”.

Ricordiamo che le sanzioni previste per l’abbandono dei rifiuti non pericolosi variano da un

minimo di 100 euro ad un massimo di 500 euro.