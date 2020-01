CARINOLA (red.cro.) – E’ stato denunciato Luigi Lepore, il gestore della casa di riposo il Pino di Carinola. E’ finito nel mirino degli inquirenti per un indagine sulla struttura di Nocelleto, dove sono stati trasferiti i 26 ospiti dopo la tragedia di sabato scorso. Controllata dai Nas, la struttura è risultata carente nelle condizioni igienico-sanitarie, nello specifico, sia per il cibo preparato agli anziani ospiti, sia per gli indumenti indossati dagli addetti ai lavori.