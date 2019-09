VILLA DI BRIANO – Un incendio si è sviluppato, la scorsa notte, in un’azienda edile alla periferia di Villa di Briano, in una traversa di Corso Europa. Sul rogo, di estese proporzioni, è stata aperta un’indagine volta a stabilirne le cause. Sono in corso valutazioni da parte dei Vigili del Fuoco del distaccamento di Aversa, allertati da un passante e prontamente intervenuti sul posto.