Rogo notturno a Capua in via Santa Maria. 40enne intossicato

Capua – La zona è significativamente popolata ed ospita anche importanti strutture, quali carcere militare e una caserma dell’esercito. Ma è un luogo in cui si verificano spesso atti pericolosi: incidenti stradali ed incendi, soprattutto.

Le storiche case popolari che si trovano all’inizio di Via Santa Maria Capua Vetere, hanno pure rappresentato, molto spesso un fattore che ha influito sulla scarsa tranquillità di uetsa arteria che collega la città di Capua a quella di Santa Maria Capua Vetere.

Per esempio, la piaga delle mini discariche è evidente, e molto spesso, il piromane è in agguato. E’ successo anche stanotte allorquando il fuoco è stato appiccato a plastica e copertoni abbandonati. Fumo nero e il solito odore acre che ha creato naturalmente preoccupazione tra i residenti. Sul posto si sono portati i Vigili del Fuoco per spegnere le fiamme.

Un quarantenne, residente proprio nelle case IACP, ha avvertito un malore ed ha dovuto ricorrere alle cure dei medici.