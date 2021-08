CASERTA – Ancora un incendio è divampato nel casertano più precisamente tra la città di Castel Morrone e Mezzano.

Per ore, un pennacchio di fumo è stato ben visibile dalla frazione pedemontana del Capoluogo e ha preoccupato da vicino i residenti, con le fiamme non distanti dalle abitazioni ed il forte odore di bruciato percepito nitidamente dalla popolazione. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco di Caserta che stanno lavorando alacremente per sedare le fiamme.