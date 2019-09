Rom tentano l’assalto in una villetta. Carabinieri acciuffano 16enne. Complice in fuga armato di coltello

AVERSA – Erano circa le 19.00 del 22 settembre scorso quando la gazzella dei Carabinieri della Compagnia di Aversa a sirene spiegate giunge nei pressi della centrale piazza Mazzini del capoluogo normanno dove era stato segnalato un furto in abitazione.

È così che i militari della Sezione Radiomobile acciuffano un topo d’appartamento, appena sedicenne, di etnia serba, proveniente dall’insediamento rom di Casoria (NA). Quest’ultimo, in concorso con un altro soggetto armato di coltello e datosi alla fuga qualche istante prima dell’arrivo dei militari, dopo avere scavalcato il cancello che delimitava la villetta della vittima prescelta, tentava di aprire la porta d’ingresso dell’abitazione mediante effrazione, ma veniva messo in fuga dalle urla dei proprietari presenti in casa e finendo poi tra le braccia dei Carabinieri.

Il giovanissimo, su disposizione del P.M.M. presso la Procura della Repubblica per i Minorenni di Napoli è stato accompagnato presso il Centro di Prima Accoglienza partenopeo.