Romeo “ucciso da una sola coltellata”. Trovati due coltelli non lontano dal luogo del delitto

CASAPULLA – Romeo Bondanese, 17 anni, è stato ucciso martedì sera a Formia con un solo colpo sferrato da una lama di circa 10 centrimetri che gli ha reciso l’arteria femorale, non lasciandogli scampo. Questo è quanto emerso dall’autopsia eseguita sul corpo del giovane. La salma è stata restituita ai familiari per i funerali che si terranno domani, domenica 21 febbraio alle 15 nella chiesa di San Giovanni Battista.

Per il delitto è stato fermato, com’è noto, uno studente coetaneo di Casapulla. Le indagini proseguono alla luce dei risultati autoptici; al vaglio degli inquirenti ci sono anche due coltelli, rinvenuti nascosti in un albero, durante un ulteriore sopralluogo in via Vitruvio. Resta da chiarire se uno di questi sia stato usato nella rissa di martedì sera.