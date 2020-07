Rompono un vetro per rubare in un noto tabacchi lungo la Domiziana, ma qualcosa va storto. Ladri in fuga

CASTEL VOLTURNO – (Lidia e Christian de Angelis) Banda di ladri scardina serrande di noto bar per derubarlo. L’altra mattina lungo la SS Domiziana al km 25 presso il Bar Tabacchi “PINETA” quattro malviventi a bordo di un pick up hanno agganciato un cavo alle inferriata di protezione delle serrande del locale, poi il complice in auto ha messo in moto e scardinato il cancello, poi i tre banditi giovani con cappucci in testa e armati di spranghe hanno infranto il vetro blindato e si sono introdotti all’interno, mentre stavano per asportare la merce, è subentrato il sistema BOR che ha rilevato l’intrusione e messo in fuga i malviventi, la cui targa della vettura è visibile nei video del sistema. Sul posto sono giunti i vigilantes della ditta Secur Sud ed i carabinieri del reparto territoriale di Mondragone per indagare sull’accaduto e visionare le immagini per risalire all’identità dei balordi. I titolari sono stati informati dell’accaduto e hanno sporto denuncia presso i militari di Mondragone.