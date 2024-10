Ruba jeans e vestiti per bambini: 34enne ARRESTATO

Bloccato dai vigili urbani e tratto in arresto dagli agenti del commissariato normanno

AVERSA – La Polizia di Stato di Caserta ha arrestato, ad Aversa, un uomo di 34 anni, di origine nordafricana, per furto aggravato.

Poliziotti del Commissariato di pubblica sicurezza di Aversa sonointervenuti, nei giorni scorsi, presso un esercizio commerciale del centro cittadino, per un soggetto, fermato da una pattuglia della Polizia Municipale, che era stato segnalato come autore di alcuni furti.

Gli accertamenti effettuati dai poliziotti hanno consentito di verificare che, poco prima, l’uomo era entrato in un negozio di abbigliamento e, approfittando di un momento di distrazione del commesso, aveva asportato da un espositore alcuni jeans, strappando il dispositivo antitaccheggio. In un altro negozio poco distante, è stato accertato aver sottratto alcuni capi di abbigliamento per bambini.

L’uomo è stato arrestato per furto aggravato e, all’esito del giudizio “direttissimo”, è stata applicata la misura cautelare del divieto di dimora nelle province di Napoli e Caserta.