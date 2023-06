Ruba l’auto utilizzata per la consegna delle pizze, 38enne “salvato” dal giudice

Difetto di notifica: accolta l’eccezione della difesa.

SANTA MARIA CAPUA VETERE Raffaele Ferraro, giudice monocratico del tribunale di Santa Maria Capua Vetere, ha emesso stamattina sentenza di non luogo a procedere nei confronti di un trentottenne di Santa Maria Capua Vetere finito sotto processo per furto. L’uomo, le cui iniziali sono G.C., nel febbraio del 2020 avrebbe rubato una Toyota Yaris davanti ad una pizzeria, in Corso Aldo Moro a Santa Maria Capua Vetere. La vettura, tra l’altro, veniva utilizzata dai gestori della pizzeria, per le consegne a domicilio. Il magistrato ha, dunque, accolto l’eccezione della difensore del trentottenne sul difetto di querela.