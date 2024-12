Ruba un milione di euro in borse di lusso. L’INSEGUIMENTO E L’ARRESTO ALL’AUTOGRILL

NON DIMENTICARTI DI SEGUIRE CASERTACE NELLA COMMUNITY WHASTAPP

CLICCA QUI -> https://chat.whatsapp.com/DAgb4AcxtG8EPlKwcTpX20

TEANO – La Polizia ha arrestato un 57enne, protagonista di un colpo milionario, dopo un inseguimento sull’autostrada A1, all’altezza dell’area di servizio di Teano. L’uomo, che aveva rubato 300 borse di marca per un valore complessivo di circa un milione di euro, è stato catturato dopo aver tentato di fuggire, fermando il veicolo e scavalcando la recinzione dell’autostrada. Nonostante il tentativo di fuga, è stato prontamente arrestato dalle forze dell’ordine.

Il furto era stato messo a segno a Firenze, dove il 57enne, insieme a due complici attualmente ricercati, aveva organizzato una rapina con un falso incidente. I tre avevano bloccato il furgone con il conducente a bordo, costringendolo a fermarsi e rinchiudendolo nel bagagliaio. Dopo averlo portato per un lungo tratto, lo avevano abbandonato in una zona isolata, dove l’uomo era riuscito a chiedere aiuto. Grazie alla denuncia del conducente, i carabinieri erano riusciti a rintracciare il furgone e, durante la perquisizione, avevano scoperto con sorpresa le 300 borse rubate, che sono state sequestrate per essere restituite ai legittimi proprietari.

Il colpo, tra i più audaci degli ultimi tempi, ha visto coinvolti tre malviventi, ma solo uno di loro è stato arrestato.