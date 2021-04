Rubano e vandalizzano il furgone con cui porta cibo e farmaci alle famiglie in difficoltà. Tutta AVERSA si mobilita per aiutare Frate Guido

AVERSA/CASALUCE (Lidia e Christian de Angelis) – Rubato furgone ai volontari di un’associazione francescana. Stanotte dei banditi senza scrupolo hanno sottratto un furgone Doblò di proprietà di Fra Guido Travaglini, stimato e attivo nella comunità francescana della città normanna e non solo. Al frate, fondatore dell’associazione IL CIRENEO, che collabora con la Caritas e si occupa di portare aiuti alle famiglie in difficoltà, cibo, farmaci, giocattoli e conforto, intorno alla mezzanotte, alcuni balordi hanno portato via il mezzo al cui interno vi erano le scorte di cibo da donare per Pasqua ai bisognosi. Appena si è accorto dell’accaduto Fra Guido ex maresciallo dei Carabinieri, poi diventato frate, ha allertato le forze dell’ordine. I carabinieri dopo qualche ora hanno ritrovato il veicolo rubato, ma era stato vandalizzato, depredato di tutto, viveri, motore e tutto ciò che è vendibile al mercato nero.

Il danno arrecato è ingente, per questo la comunità si è mobilitata per una raccolta fondi per aiutare il frate. Questo il messaggio reso noto sui social dallo stesso Fra Guido: “QUESTA NOTTE I LADRI HANNO RUBATO IL FURGONCINO DEL NOSTRO GRUPPO FRANCESCANO CHE VIENE UTILIZZATO ESCLUSIVAMENTE, PER LA RACCOLTA E LA DISTRIBUZIONE DI CIBO, ALLE FAMIGLIE POVERE DI NUMEROSE COMUNITÀ’ IN CAMPANIA. GRAZIE ALL’IMMEDIATO INTERVENTO DEI CARABINIERI, IL FURGONCINO E’ STATO RITROVATO DOPO ALCUNE ORE ABBANDONATO IN STRADA. MI E’ STATO RIFERITO IN QUESTO MOMENTO CHE I DANNI CHE HANNO ARRECATO AL MEZZO, SONO VERAMENTE NUMEROSI E VANDALICI , CHE SOMMATI A TUTTO CIÒ CHE HANNO ASPORTATO DAL MEZZO STESSO , AMMONTANO AD UNA RILEVANTE SPESA. MI DISPIACE SE NEI PROSSIMI GIORNI, NON POTRÒ RECARMI PRESSO E FAMIGLIE PER POTER DISTRIBUIRE LORO, CIÒ CHE E’ STATO RACCOLTO PER LA SANTA PASQUA. PAZIENZA , ADESSO DEVO PENSARE A RIPRISTINARE I DANNI ARRECATI CERCANDO SOLUZIONI .-UN ABBRACCIO BENEDICENTE A TUTTI (anche ai ladri e ai vandali che mi hanno distrutto il mio unico mezzo ).-umilmente guido.-”