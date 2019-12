Rubati i regali di Natale dei bambini da un’auto parcheggiata. Finestrino in frantumi

AVERSA (Lidia e Christian de Angelis) Rubati i regali di Natale da una vettura in sosta, la rabbia dei cittadini. Durante la notte la banda di ladri che sta seminando panico in città, ha saccheggiato dopo aver mandato in frantumi i finestrini di un’auto in sosta nei pressi del Bingo ad Aversa, zona presa di mira da giorni, e poi hanno portato via tutto quanto contenuto nell’auto, in particolare i regali dei bimbi, che erano pronti per essere consegnati ai piccoli. A denunciare pubblicamente l’accaduto la vittima del furto che scrive: “ Fuori il Bingo di Aversa rubati i regali di Natale grazie guardamacchine ” . I commenti dei cittadini che testimoniano come questo fenomeno criminali sia troppo frequente in questi mesi in città ed in particolare in questi giorni di festa, tanti gli episodi di auto danneggiate e depredate, un business molto fiorente per qualcuno, occorre maggiore presidio atto a frenare e far cessare questi crimini.