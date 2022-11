Rumori strani in casa, scende in garage e si trova faccia a faccia con il ladro

La donna era sola in casa

CELLOLE – Tentano colpo in un’abitazione con la proprietaria in casa. E’ accaduto in via Sele a Cellole dove una donna si è trovata dei ladri in casa. Stava guardando la televisione quando ha sentito alcuni rumori provenire dal garage. In un primo momento credeva di essersi sbagliata ma quando poi ha deciso di scendere si è trovata davanti un uomo, con un berretto in testa. Spaventata ha iniziato ad urlare mettendo in fuga il malvivente che sarebbe entrato in azione con altri due complici. Allertate le forze. Da una prima ricostruzione dei fatti pare che i ladri abbiano prima provato a scassinare il portone al pian terreno e non riuscendoci hanno tentato l’irruzione dai garage.