LE FOTO. Ruspe in azione, abbattuto immobile abusivo

COMUNICATO STAMPA – Il Comune di Cellole continua la sua lotta all’abusivismo, nella mattinata dell’11 ottobre

ha avuto luogo un nuovo abbattimento in Loc. Pantano. Un’operazione in cui ha preso parte anche il Sindaco di Cellole, dott. Guido Di Leone, in prima linea accanto alle Forze dell’ordine per dare un chiaro segnale di legalità, in sinergia con la Procura di Santa Maria C.V., Questura di Caserta, Commissariato di Polizia, Carabinieri, Vigili del fuoco, Polizia Municipale e Asl.