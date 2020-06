S.CIPRIANO. Marito e moglie salvi per miracolo dopo l’esplosione di una bombola nella loro stufa chiedono risarcimento alla Ener Gas e presentano una perizia 

SAN CIPRIANO D’AVERSA – Vitantonio Iovine e Lidia Pirozzi, coppia di coniugi di San Cipriano, ha chiesto un corposo risarcimento danni all’impresa Ener Gas, produttrice della bombola da 15 chili esplosa in una stufa catalitica e che per puro miracolo non ha provocato la loro morte.

La battaglia legale tra i coniugi e la Ener Gas prosegue ancora oggi.

A disposizione degli attori ci sarebbe una perizia che dimostrerebbe il cattivo funzionamento del dispositivo. Ovviamente bisogna stabilire se si tratti di una perizia di parte o di un lavoro affidato ad un Ctu dal tribunale. In questo secondo caso, avrebbe molto più peso.