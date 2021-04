AGG. ORE 17 S. FELICE A CANCELLO. Tragedia in via Bernini. Trovato morto sul divano di casa dal cognato

AGGIORNAMENTO H 17:00 – Una tragedia assurda quella di cui abbiamo scritto nel primo lancio e che si è consumata oggi in via Lorenzo Bernini a San Felice a Cancello. Tarik Cianalli, l’uomo 40enne, di origini arabe ritrovato deceduto sul divano di casa dal cognato, era sposato con una ragazza italiana del posto che poco più di una settimana fa, aveva partorito e che, al momento della tragedia, si trovava a casa della mamma per essere accudita. Dalla giornata di ieri, il 40enne lamentava un forte dolore alla schiena e per questo motivo era rincasato per riposarsi senza che però, i parenti e la moglie, riuscissero più ad avere sue notizie.

Questa mattina, poi, il drammatico epilogo con la scoperta della morte dell’uomo da parte del cognato il quale, aprendo la porta di casa, ha trovato Tarik privo di vita, sul divano dell’abitazione. Non si esclude che alla base del decesso ci possa essere stato un arresto cardiocircolatorio, annunciato proprio da quel dolore alla schiena accusato dall’uomo il giorno prima.

Sul posto i carabinieri e un’ambulanza rianimativa del 118.

SAN FELICE A CANCELLO – Ci è giunta in redazione, pochissimi minuti fa, la notizia del ritrovamento, da parte del cognato, di un uomo di 40 anni deceduto sul divano di casa sita in via Lorenzo Bernini a San Felice a Cancello.

Si tratta di Tarik Cianalli. Ulteriori dettagli nel prossimo aggiornamento.

