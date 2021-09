S.FELICE A CANCELLO. Via Crocella Santa e via Schiavetti, ecco i soldi e l’appalto per la messa in sicurezza

SAN FELICE A CANCELLO – (Fabio Gagliardi) Ieri mattina, l’ufficio tecnico del comune di San Felice a Cancello ha concluso la procedura di aggiudicazione dell’appalto per i lavori di messa in sicurezza viabilità interna e rifacimento manto stradale via Crocella Santa e via Schiavetti. Nella determina di affidamento si legge che il costo dei lavori ammonta ad € 130.726,00 oltre IVA e sono stati finanziati con i contributi destinati alle opere pubbliche in materia di efficientamento energetico e di sviluppo sostenibile. Il contributo concesso al comune sanfeliciano è di € 180.000,00. I lavori sono stati aggiudicati dalla ditta “IMPRECOR S.R.L.” di Carinola e dovranno eliminare l’annoso problema delle insidie stradali. I cittadini di via Schiavetti si augurano che venga risolta anche la problematica del sistema fognario in questa zona. Infatti, ogni volta che ci sono perturbazioni quest’arteria diventa un fiume in piena, proprio per il malfunzionamento del sistema di deflusso delle acque meteoriche.