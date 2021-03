S. MARIA A VICO. Consegnato il nuovo “ufficio mobile” alla polizia Municipale. L’assessore Nuzzo: “Potremo controllare meglio le zone decentrate”

Dotato delle strumentazioni più avanzate…

SANTA MARIA A VICO – E’ stato consegnato questa mattina al Comando di Polizia Municipale

il nuovo ufficio mobile. Lo speciale veicolo – dotato di una zona “ufficio” e di tutte le strumentazioni

più avanzate – è stato acquistato attraverso un finanziamento statale e sarà utilizzato per migliorare

il controllo su tutto il territorio.

“E’ un modo – ha detto l’Assessore delegato, Giuseppe Nuzzo – per far sentire più sicuri tutti i nostri

cittadini, in particolare coloro che vivono nelle zone più decentrate come le frazioni. Proseguiremo

nell’azione di ammodernamento del nostro Comando di Polizia Locale perché i servizi di prevenzione e

controllo siano sempre più efficienti”.

“Il rispetto delle regole, la sicurezza – ha aggiunto il Sindaco, Andrea Pirozzi – sono da sempre al centro

del nostro programma. Un obiettivo che porteremo sempre avanti con grande determinazione. Per questo

motivo cercheremo anche ad ampliare ulteriormente il parco mezzi dei nostri Vigili ed implementeremo

l’organico con l’assunzione a tempo indeterminato di nuovi operatori. Ringrazio naturalmente i volontari

della Protezione Civile, sempre disponibili a supportare le attività della Polizia Locale e gli uomini

dell’Arma dei Carabinieri per l’impegno profuso soprattutto in questo periodo difficile”.

Particolarmente soddisfatto il Comandante della Polizia Municipale, Vincenzo Piscitelli che nel prendere

in consegna il nuovo mezzo ha ribadito il massimo impegno da parte di tutto il Corpo “nel comune intento

di salvaguardare il bene della collettività”.