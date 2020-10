S. MARIA A VICO. Non rispetta l’obbligo di soggiorno. Elena Rivetti torna ai domiciliari

Domani giudizio per direttissima

SAN FELICE A CANCELLO/SANTA MARIA A VICO – Non ha rispettato l’obbligo di soggiorno a San Felice a Cancello e la sorvegliata speciale Elena Rivetti è stata sorpresa nella frazione San Marco di Santa Maria a Vico.

La donna, che è stata sposata anche con Filippo Piscitelli ‘o Cervinaro, è stata fermata dai carabinieri di Maddaloni che l’hanno condotta prima in caserma per le formalità di rito e poi riportata ai domiciliari, in attesa del giudizio in direttissima previsto per la giornata di domani.