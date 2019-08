S. MARIA A VICO. Paura in città. Sfugge al controllo dei genitori, bimba di 8 anni vaga da sola

SANTA MARIA A VICO – Brutta avventura per una bimba di otto anni che, approfittando di un momento di distrazione dei genitori, si è allontanata di casa giungendo fino alla piazza principale della città.

E’ accaduto ieri, sabato, nel primo pomeriggio. La piccola, come dicevamo, era sola ed è stata ritrovata intorno alle 14 che vagava in piazza. Forse intimorita dalla presenza di sconosciuti, non parlava, tanto che, in un primo momento, si pensasse fosse straniera. Poi, invece, si è scoperto che era del posto. Allertate le forze dell’ordine, in brevissimo tempo sono riusciti a rintracciare i genitori che, com’era prevedibile, erano preoccupatissimi. In breve tempo la bimba si è ricongiunta con i suoi familiari.