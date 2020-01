SANTA MARIA CAPUA VETERE – Sono rimasti sbigottiti tutti gli amici e le persone che lo conoscevano per il tragico gesto messo in atto ieri mattina da Salvatore, un 23enne di Santa Maria Capua Vetere: sono soprattutto i soci del club Inter a cui il ragazzo era iscritto a ricordarlo in un post, che pubblichiamo qui sotto.