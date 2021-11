S.MARIA C.V. 32 casi COVID accertati in 14 sezioni. IC “Principe di Piemonte-Perla” chiuso fino al 7 dicembre

SANTA MARIA CAPUA VETERE – Non si fermano i contagi da coronavirus a Santa Maria Capua Vetere. Il sindaco Antonio Mirra ha firmato un’ordinanza con la quale ha prolungato la sospensione dell’attività didattica in presenza dell’Istituto Comprensivo Principe di Piemonte, plesso via Grandi – Perla, fino al 7 dicembre. Un provvedimento che segue quello firmato il 17 novembre scorso (LEGGI QUI).

La situazione covid purtroppo è diventata preoccupante: come riportato dall’Asl di Caserta in una nota citata nell’ordinanza che pubblichiamo in calce, in 10 sezioni della primaria sono stati rilevati 26 casi, in 4 sezioni della secondaria di primo grado, invece, 6 casi di positività al covid.