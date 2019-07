S. MARIA C. V. Addio a Francesco, 18enne trascinato via da una malattia congenita

SANTA MARIA CAPUA VETERE (Lidia e Christian de Angelis) – Santa Messa in suffragio del giovane guerriero, Francesco Meola, 18 anni. Il giovanissimo si è spento lo scorso 2 luglio, dopo aver lottato a lungo contro delle complicazioni scaturite dalla sua malattia, una disabilità congenita che il meraviglioso ragazzo sorridente aveva sin dalla nascita. Francesco purtroppo non è sopravvissuto lasciando nel dolore tutti coloro i quali avevano avuto il privilegio di conoscerlo, di vedere il suo sorriso, la sua forza con cui affrontava la malattia e la vita, esempio di speranza e determinazione, una grave perdita, per tutti, e per il padre Agostino, stimato fabbro della città del foro, la madre Cristina, i fratelli Angelo e Noemi. Sabato 3 agosto alle 19 presso la Chiesa di San Pietro Apostolo a Santa Maria CV si celebrerà la funzione religiosa.