S.MARIA C.V. Aggressione in piazza San Pietro, 57enne a processo

SANTA MARIA CAPUA VETERE – Avviso di conclusione delle indagini preliminari e richiesta di rinvio a giudizio a firma del Pubblico Ministero della locale Procura della Repubblica, dott. Gionata Fiore, nei confronti di Sandro De Luca, 57 anni, di Santa Maria Capua Vetere, difeso dall’avv. Sergio Iovane.

Il processo è sorto in seguito a una querela sporta da F.P., sardo di origine e domiciliato nella Città del Foro che, insieme ai suoi legali, gli avv. Gaetano e Raffaele Crisileo, si recò presso il Commissariato della Polizia di Stato di zona per denunziare Sandro De Luca (e altre due persone per le quali si procede separatamente ).

I fatti risalgono a marzo dello scorso anno quando, per futili motivi, il De Luca aggredì F.P., nella centrale Piazza San Pietro, prima spintonandolo e poi colpendolo con diversi pugni al volto e diverse ginocchiate tanto da rendere necessario il ricorso ai medici del Pronto Soccorso dell’Ospedale di Caserta che gli diagnosticarono un trauma contusivo multiplo e una infrazione costale. Il malcapitato ha avuto una prognosi complessiva di 55 giorni di malattia. A breve l’udienza in cui F.P. con gli avv. Crisileo si costituirà parte civile nel processo.