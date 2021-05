SANTA MARIA CAPUA VETERE – Terza multa e terza chiusura in pochi mesi per il ristorante giapponese Sushi King.

Il locale di Santa Maria Capua Vetere situato in via Eugenio Della Valle è stato beccato dai poliziotti del commissariato della città a far consumare al suo interno e non all’esterno, come prevede la normativa anti covid vigente in zona gialla.

Per il titolare, quindi, è stata inevitabile la sanzione amministrativa e la chiusura del ristorante.