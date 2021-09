S.MARIA C.V Antonio Mirra sulle orme di Enzo Iodice: altro annuncio – spot sul nuovo ospedale alla Andolfato. La Santilo insorge: “Assurdo strumentalizzare la salute per qualche voto”

COMUNICATO STAMPA

S.MARIA CAPUA VETERE «Siamo felici che il sindaco Antonio Mirra sia raggiante per la realizzazione del Nuovo ospedale nella Caserma Andolfato. Il fatto che il primo cittadino ‘si scomodi’ di domenica per annunciare un’opera del genere testimonia come davvero il nuovo ospedale di Santa Maria Capua Vetere sia un sogno che si realizzi. Si, ma quando? Ammesso che tutti i passaggi annunciati da Mirra siano veri, vorremmo capire se il sindaco è impegnato a fare campagna elettorale per sé o per il nipote… L’ospedale nell’Andolfato, nella migliore delle ipotesi, potrebbe vedere la luce tra 25 anni. L’ospedale è una cosa da non strumentalizzare. I sammaritani hanno pagato già un prezzo altissimo in termini di sanità. La cosa che fa sorridere di più è che 25 anni fa, guarda caso, in quella stessa area l’allora sindaco Iodice indicò proprio quello spazio tra Capua e Santa Maria (più Capua che Santa Maria) per la realizzazione del Dea di II livello. Inutile dire che lo stiamo ancora aspettando… Mentre si fa il libro dei sogni le uniche cose realmente concrete sono state nel recente passato l’accorpamento di alcuni reparti e l’apertura del presidio Covid. I sammaritani hanno bisogno di una sanità funzionale ed efficiente oggi. Parlare di quello che succederà, forse, tra vent’anni spacciandolo per imminente è una cosa che la città non merita. Mirra pensi piuttosto al buon funzionamento del Melorio, a riportare quei macchinari scomparsi negli anni, e a potenziare l’organico anche con medici, Osa e Oss. La sfida a cui è chiamato chi amministra la città è far funzionare il Melorio oggi. I sammaritani si devono curare oggi. La pandemia non ha azzerato le altre malattie, ma anzi, ha reso necessario che le strutture sanitarie siano ancora più efficienti rispetto al passato perché devono riuscire a proteggere dal Coronavirus i pazienti con altre patologie. E’ per questo che alle chiacchiere bisogna preferire la coerenza e il coraggio del centrodestra unito: l’alternativa c’è». Lo dichiara il candidato sindaco del centrodestra Gabriella Santillo dopo il video del sindaco Mirra.