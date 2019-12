LA FOTO S.MARIA C.V. Anziano travolto da un’auto in via Togliatti e sbalzato lontano. Carabiniere fuori servizio insegue e blocca il pirata della strada

SANTA MARIA CAPUA VETERE – Stamattina a Santa Maria Capua, in via Palmiro Togliatti, è stato investito un anziano signore in bicicletta, il quale dopo l’urto con un’auto, è finito a terra. La vettura si è allontanata ad alta velocità. Un carabiniere libero dal servizio per evitare che l’auto si desse alla fuga proveniente dall’opposto senso di marcia, lo ha inseguito in retromarcia bloccandolo nella strada chiusa della stazione di Santa Maria Capua Vetere. Successivamente venivano chiesti i soccorsi del 118 e l’ausilio della polizia municipale sammaritana che sta indagando.

Fortunatamente l’anziano se l’è cavata con qualche contusione; riguardo al ragazzo fermato dal carabiniere avrebbe dichiarato di non essersi fermato prima poiché la via da lui percorsa era stretta.