S.MARIA C.V. ATTENTATO: Bomba carta esplode nell’auto del noto “Peppione”

S. MARIA CAPUA VETERE – – Questa notte i carabinieri sono intervenuti per un incendio doloso avvenuto in via Perla ai danni di una vettura di una persona molto conosciuta in città, Giuseppe Napolitano alias Peppione. Ignoti approfittando dei festeggiamenti di fine anno hanno rotto i vetri della vettura del 40enne, una Lancia Y, e hanno fatto esplodere una bomba carta nell’abitacolo dell’auto. I militari pensano ad un atto dimostrativo per un regolamento di conti per vicende personali ma nulla viene escluso