SANTA MARIA CAPUA VETERE – Brutto incidente, pochissimi minuti fa, in via Napoli a Santa Maria Capua Vetere. Un’auto, una Mazda per la precisione, si è ribaltata a seguito di un incidente. Non abbiamo ulteriori dettagli sulla dinamica del sinistro, ma il conducente è rimasto seriamente ferito. Sul posto stanno giungendo i soccorsi del 118.