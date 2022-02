S. MARIA C.V. Baracca in fiamme, clochard salvato dai poliziotti

SANTA MARIA CAPUA VETERE – Un incendio questa notte è divampato all’interno di una baracca, usata come rifugio di fortuna da un clochard, in un terreno abbandonato tra via Santagata e via Fosse Ardeatine. I poliziotti allertati dalla presenza delle fiamme si sono prontamente portati nella capanna scorgendo un uomo semicosciente disteso a terra. Sul posto i vigili del fuoco del comando provinciale e i sanitari del 118. L’uomo è stato traspor tato all’ospedale di Marcianise. E solo grazie al tempestivo degli agenti del commissariato di polizia locale si è scongiurato il peggio.