S. MARIA C.V. Blitz nelle attività commerciali, scattano le sanzioni. Sospesa impresa di onoranze funebri

SANTA MARIA CAPUA VETERE. L’azione di controllo sulle attività commerciali nella città di Santa Maria Capua Vetere, da parte della polizia municipale, negli ultimi giorni ha portato alla sospensione dell’impresa funebre “Carmine Cesarano” che ha sede operativa in corso Aldo Moro. I vigili urbani della città del foro hanno poi visto sospeso altre attività commerciali per le quali i vigili del fuoco avevano dichiarato l’inagibilità per mancato rispetto delle normative antincendio. Infine, l’occupante abusiva di un appartamento di proprietà del comune in via De Gasperi dovrà lasciare l’abitazione entro 30 giorni.