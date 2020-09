SANTA MARIA CAPUA VETERE – (gv) Donna finisce in una buca in Via Della Valle, nei pressi del negozio Miseria e Nobiltà, si sloga una gamba e un piede. È stato un miracolo perché nel momento in cui la donna di 50 anni stava attraversando la strada ed è caduta a causa del fosso, non è passata nessuna vettura: l’avrebbe sicuramente investita. Le strade della città sono tutte da controllare per la presenza di voragini. Domenica al mercato un’anziana si è fratturata una mano cadendo in un’altra buca.